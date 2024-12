Sidney e Sacha lavam roupa suja pós-dinâmica: 'Cara de rato'

Após uma dinâmica recheada de brigas, Sidney e Sacha discutiram na noite deste domingo (8) em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Na sala, Sidney alfinetou. "Continua fazendo aí, faz o seu joguinho aí. É exatamente sobre isso. Vamos fazendo aí. E eu devo ter inveja dessa sua cara linda, né?"

Sacha disse que era perseguido por situações corriqueiras da casa e que Sidney gritou com ele por conta de Zé Love. "Você me xingou de tudo que queria, meteu o dedo no meu requeijão, ficou me perseguindo pela casa, me chamou de moleque, gritou pra caramba comigo e agora quer que eu faça o quê? Que eu te trate bem?"

Sidney rebateu. "Eu não quero que você me trate bem, não. Quero que você me esqueça".

Sidney disse que o ator era "uma piada". "Quero que apague meu rosto e meu nome da sua mente. Você é uma piada, Sacha. Uma comédia. Devo tá com inveja dessa cara linda dele."

Sacha deixou a sala e Albert disse que o peão tinha "cara de rato".

