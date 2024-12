Sedução e refrigerante: conheça próximos animes de romance de 2025

A Crunchyroll levou para a CCXP 24 uma exibição exclusiva do primeiro episódio de 3 animes que chegarão na próxima temporada: "Medaka Kuroiwa is Impervious to My Charms", "Anyway, I'm Falling in Love with You" e "Honey Lemon Soda".

Splash esteve lá e assistiu a todos eles.

"Medaka Kuroiwa is Impervious to My Charms"

Nesta comédia romântica acompanhamos o dia a dia da estudante Mona Kawai, que desde criança tem o dom de causar paixonites em todas as pessoas. Sabendo que é uma abelha rainha, ela se aproveita para explorar todos os colegas de classe... Porém, o novo aluno, chamado Medaka, é imune ao charme da garota.

O anime apresenta várias situações nas quais a protagonista tenta atrair a atenção de Medaka, mas isso sempre acaba em vão. Com o desinteresse dele, ela vai se apaixonando pela dificuldade daquilo.

O anime é bem bobinho, mas pode arrancar algumas risadas. A protagonista é um tanto irritante, ainda mais com o jeito infantilizado de falar.

"Anyway, I'm Falling in Love with You"

Aqui vamos acompanhar as memórias de juventude da protagonista Mizuho Nishino. Ela fazia parte de um grupo de amigos, só ela de mulher, e nasce ali um primeiro amor com um amigo de infância. Em paralelo ao romance, também acompanhamos ela correndo atrás de seu sonho como escritora, e como ela parece querer viver uma vida deslumbrante para ter o que contar.

Visualmente bonito e com um estilo curioso para retratar figurantes como vultos, o anime "Anyway, I'm Falling in Love with You" sofre um pouco na narrativa, que é um pouco confusa com tantos personagens. Porém, a química do casal principal é imbatível e tem tudo para atrair fãs de boas histórias de romance.

"Honey Lemon Soda"

O mais famoso do trio é o anime "Honey Lemon Soda", um dos sucessos dos mangás shoujo atualmente no Japão. A protagonista aqui é Uka Ishimori, uma garota tímida que sofre constante bullying por não conseguir revidar piadas e micro-agressões.

Com a ajuda de um colega de classe viciado em soda de limão, Uka junta coragem para se impor diante os colegas que praticam bullying."Honey Lemon Soda" tem tudo para ser um sucesso na próxima temporada. A história é forte, o casal tem força e o traço é diferente do habitual, com um estilo mais "rústico".

Todos os animes estreiam em janeiro de 2025 na Crunchyroll.