SBT não renova plano de saúde de Mingau, do Ultraje a Rigor

O SBT não renovou o plano de saúde de Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau, do Ultraje a Rigor. A informação foi publicada inicialmente por Fábia Oliveira, do Metrópoles, e confirmada por Splash.

O que aconteceu

O músico fazia parte da banda do The Noite com Danilo Gentili. Por isso, contava com a cobertura médica da emissora, que, no entanto, decidiu não renovar o plano.

Segundo o Metrópoles, Isabella Aglio, filha de Mingau, se ofereceu para reembolsar o SBT para que o tratamento não fosse interrompido. No entanto, o pedido foi negado.

Splash tenta contato com Isabella Aglio e o texto será atualizado assim que houver retorno. A reportagem também entrou em contato com o SBT e aguarda.

Tiro na cabeça e alta após um ano

Mingau foi baleado na cabeça em setembro de 2023, em Paraty (RJ). Ele teve o crânio atravessado pela bala e precisou ser submetido a cirurgias, inclusive para colocar uma prótese no crânio.

O músico recebeu alta hospitalar em outubro, e segue em tratamento em uma clínica. "Meu pai continua nos ensinando a ter paciência. E demonstra uma força absurda. Responde aos pedidos da minha mãe e aos meus exprimindo pelo olhar o que ele quer. E cada dia é uma emoção diferente", informou Isabella na época da alta.