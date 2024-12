Saryne: Albert apela em briga com Sacha, e Record tem desafio para ao vivo

Albert apelou em sua briga com Sacha com palavras de baixo calão, e agora a Record tem um desafio para o ao vivo de A Fazenda 16, apontou Bárbara Saryne na edição do Central Splash da manhã desta segunda-feira (9).

Foi uma discussão que foi parar em um lugar que eu não imaginava. A gente começou a falar de Albert, achando que não dava para piorar, mas deu para piorar. Teve um festival de 'Pi' aqui no Central Splash, porque a gente tem respeito por você, minha senhora que nos assiste. A gente tem respeito.

Lá no Play Plus acabou indo tudo assim. Eu quero ver como a edição vai mostrar se vai ser no 'Pi' mesmo. Se vai ser censurando até a boca do Albert e do Sacha. Quando ele fala, pega aqui e tal, todo marrento. Porque a edição acha pesado essas coisas.

E eu fiquei muito chocada com que rumo tomou essa discussão. Eu vi esse trecho e o Sacha até nem leva a sério. Ele dá risada, virou uma comédia, e acho que o Sacha acaba ganhando pontos também pela maneira como ele leva na esportiva, como ele leva como brincadeira.

Porque ele poderia também levantar de uma maneira mais séria, tipo, olha o que ele tá fazendo, olha, ele quer mostrar algo aqui, olha o caminho que ele tá levando e o Sacha nem conseguiu. Deu risada só. Então acho que ficou como um momento descontraído. Teria sido um pouco pior, mas ficou como um momento engraçado.

Bárbara Saryne

Durante a dinâmica do programa deste domingo (8), Albert e Sacha discutiram aos gritos. Entre xingamentos e acusações, Sacha pediu para que o adversário voltasse ao seu lugar e tomar cuidado com a pressão para não ter um infarto.

Albert respondeu grosseiramente, pedindo para Sacha pegar em seu órgão genital. "Adms do respeitoso senhor aqui, por favor. Aqui, ó, ele quer que eu pegue a minha mão e aperte o pa* dele", rebateu Sacha.

