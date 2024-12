Jovem será seduzido por mulher ardilosa em 'Garota do Momento'

Nos próximos capítulos da novela "Garota do Momento" (Globo), Maristela (Lilia Cabral) irá seduzir um jovem e levá-lo para a cama.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Tudo começa com a vilã ganhando um dinheiro após apostar no Jockey. "Um dia eu ainda faço uma fezinha no Jockey também, e quando eu ganhar eu quero trazer a senhora pra comemorar num restaurante bacana desses...", diz Basílio (Cauê Campos) que está trabalhando como motorista de Maristela.

A avó de Bia (Maisa) decide levar o amigo de Beatriz (Duda Santos) para um banho de loja. "Mas para isso vai precisar de uns paninhos melhores, começando por uniforme novo, camisas de seda...", afirma a malvada.

Basílio desfila para a patroa com as novas roupas. "Estou ou não estou escovado?", pergunta ele.

O clima esquenta entre os dois que acabam se tornando amantes. "Para onde vamos agora?", questiona o moço. "Para onde você quiser me levar...", responde a mulher.

Basílio (Cauê Campos) e Maristela (Lilia Cabral) em 'Garota do Momento' Imagem: Divulgação/Globo

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.