Rapper Jay-Z é acusado em processo de estupro de menina de 13 anos

Por Brad Brooks

(Reuters) - Um processo modificado apresentado no tribunal federal no domingo alega que o rapper Jay-Z estuprou uma menina de 13 anos junto com Sean "Diddy" Combs durante uma festa em 2000.

Jay-Z negou as alegações nas redes sociais e criticou o processo, chamando-o de parte de uma "tentativa de chantagem" pelo advogado da autora. Os advogados de Jay-Z não responderam imediatamente a um pedido de comentário.

A ação foi originalmente movida em outubro no Distrito Sul de Nova York e, na época, não citava Jay-Z como réu, embora a ação alterada diga que Jay-Z foi identificado como "Celebridade A" na queixa original.

Combs negou todas as alegações contra ele, inclusive essa, em outubro. Atualmente, ele está preso por acusações federais de tráfico sexual, das quais se declarou inocente.

O processo alega que a garota anônima foi drogada e estuprada por Jay-Z e Combs em uma festa oferecida por Combs após o MTV Music Awards em 2000, realizado em Nova York.

Tony Buzbee, o advogado do Texas que representa a garota que entrou com a ação no domingo, entrou com pelo menos 20 ações civis contra Combs, acusando-o de má conduta sexual.

Em um email para a Reuters, Buzbee disse que o processo de Jay-Z "fala por si".

"Esse é um assunto muito sério que será litigado no tribunal", escreveu Buzbee.

Buzbee, no processo emendado, diz que seu escritório de advocacia já havia enviado uma carta a Jay-Z para tentar mediar um acordo.

Jay-Z, diz o processo, respondeu a essa carta entrando com uma ação contra Buzbee e "orquestrando uma conspiração de assédio" contra Buzbee e outros advogados de seu escritório, o que, segundo o advogado, é uma tática de intimidação para silenciar sua cliente.

Na semana passada, Buzbee entrou com uma ação contra o escritório de advocacia Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, cujos advogados representam Combs e Jay-Z, acusando a equipe jurídica do escritório de assediar seus pares, seus clientes e sua família.

A Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan não respondeu a pedidos de comentários.

(Reportagem de Brad Brooks, no Colorado)