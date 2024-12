Que horas começa o Chaves no SBT hoje (9)? Veja horário de exibição

A grade do SBT tem os retornos dos episódios de Chaves e Chapolin nesta segunda-feira (9). A nova programação trará os seriados mexicanos no período da tarde e noite.

O que aconteceu

No período da noite, a atração tem horário previsto entre 20h45 e 21h05. Mais cedo, Chaves foi exibido das 12h45 até 13h30 na emissora.

Chapolin irá ao ar uma vez ao dia. O seriado tem horário previsto para 22h às 22h20 e vai ser exibido após 'A Caverna Encantada'.

Chaves e Chapolin deixaram de ser exibidos em 2020. Um desacordo entre a Televisa (responsável pela distribuição mundial dos programas) e o Grupo Chespirito gerou a interrupção. O acordo entre as partes aconteceu no mês de setembro.

Os esquetes e programas de Chapolin e Chaves foram produzidos entre 1970 e 1993. Do México, os humorísticos conquistaram uma legião de fãs pelo mundo, inclusive no Brasil e no restante da América do Sul, além da comunidade latina dos Estados Unidos.

Programação do SBT nesta segunda (9)