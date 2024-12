Punição! Luana comete infração e peões recebem castigo inédito

Após Luana cometer uma infração nesta segunda-feira (9), todos os peões foram penalizados com uma punição até então nunca vista em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Luana desceu para a área dos animais com sua garrafinha d'água na manhã desta segunda-feira, o que é proibido segundo as regras do reality. "É proibido levar ou ingerir qualquer tipo de alimento na área", avisou a produção.

Por conta do erro, os peões ficarão sem sal e azeitonas até a próxima reposição.

Luana reclamou que cometeu a punição por não ter sido ajudada pelo fazendeiro, Gilsão, no seu trato dos animais. "Também, eu com a cara toda melada de b*sta, porque o Fazendeiro não desceu pra me ajudar. Olha o meu estado!"

