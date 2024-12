Prepare-se: System of a Down fará shows no Brasil em 2025

System of a Down virá ao Brasil Imagem: Instagram / systemofadown José Norberto Flesch Colaboração para Splash, em São Paulo 09/12/2024 22h47 System of a Down virá ao Brasil para shows. A banda chega ao país em maio, segundo apurou Toca. As datas devem ser anunciadas em breve. O que vai acontecer O quarteto não costumava sair em turnês e fazia apenas shows esporádicos. Mas nesta semana começou a soltar datas de apresentações na América do Norte. A volta à estrada incluirá o Brasil. Ao menos mais dois países sul-americanos já negociam com o SOAD (como a banda também é conhecida). Isso para que a viagem não fique restrita ao Brasil. O System não lança um álbum desde 2005. Mas o vocalista Serj Tankian soltou há alguns dias, como trabalho solo, a faixa 'A.F. Day'.