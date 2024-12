Peões especulam formação de 12ª roça de A Fazenda: 'Vai ser histórico'

A formação da 12ª roça de A Fazenda 16 (Record), que acontecerá na próxima terça-feira (10), foi assunto entre os peões na noite de segunda-feira (9).

O que aconteceu

Os peões tentavam animar Flor, que acredita que será puxada pelo G4 para a roça.

Sidney sugeriu que a peoa ainda pode escapar, pelo Poder do Lampião que está com Vanessa. "Se Deus quiser, ela nem vai."

Vanessa concordou. "Se tiver o troca [de peão da roça] vai ser maravilhoso."

Sidney se animou. "Vai ser um dia histórico."

Albert apontou que o poder ainda não apareceu na temporada. "E não teve ainda."

Vanessa reforçou. "Se for pra ter, vai ser agora. É o último."

