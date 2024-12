Você abomina o som de unhas arranhando uma lousa? Te explicamos os motivos

O que você sente quando ouve o barulho de unhas arranhando uma lousa? Aflição? Ódio? Vontade de gritar? Pode ser que só de imaginar, você já tenha ficado arrepiado. A "boa notícia" é que você não está sozinho.

Esse e outros sons, como garfo raspando no fundo do prato ou a fricção entre dois pedaços de isopor, causam agonia ou sensação semelhante na maioria das pessoas. Por ser algo tão universal, diversas pesquisas foram desenvolvidas a fim de descobrir a causa para essas reações.

Um fato comum observado em diferentes estudos é que o ouvido humano se incomoda com sons de determinadas faixas de frequência, especialmente entre 2.000 e 5.000 hertz. Aí estão incluídas, por exemplo, a unha raspando o quadro-negro.

Som de advertência?

Em 2006, os pesquisadores norte-americanos Lynn Halpern, Randolph Blake e James Hillenbrand gravaram o som de um rastelo raspando ao longo de uma lousa. Logo após, a gravação foi reformulada, ficando sem as frequências altas, médias e baixas, uma de cada vez.

Nesse caso, a ausência da frequência mais alta não diminuiu a aflição dos participantes, então começou a ser especulada uma razão com viés "psicológico".

Segundo os estudiosos —oriundos da Universidade de Northwestern, em Illinois (EUA)—, as pessoas que têm essa aversão podem atrelar o som a algum tipo de repreensão.

Especulamos que o som de unhas em um quadro-negro têm uma característica aversiva quase universal porque provoca em nós um reflexo inconsciente, automático, como se estivéssemos ouvindo um grito de advertência Randolph Blake, psicólogo

Diversas pesquisas avaliam o porquê de alguns sons causarem agonia Imagem: iStock

Orelha adequada?

Já uma análise feita em 2011, publicada no The Journal of the Acoustical Society of America, com 24 voluntários também levou em conta as variações dos sons com e sem as frequências mais altas.

Constatou-se que as frequências mais desagradáveis permeiam entre 2.000 e 4.000 Hertz, afinal os participantes apresentaram picos de estresse quando foram expostos a sons nesse intervalo. E quando esses ruídos foram retirados, todos se mostraram mais relaxados.

Um dos organizadores do estudo, Michael Oehler, supôs que houve mudança no formato das orelhas dos seres humanos ao longo dos séculos. Assim elas ficaram adequadas para amplificar frequências altas, consideradas essenciais.

Pesquisador indica que a orelha humana mudou de tamanho para suportar altas frequências Imagem: Klaus Vedfelt/Getty Images

Ligação entre cérebro e amídala

Em 2012, um experimento da Universidade de Newcastle coordenado por Sukhbinder Kumar teve seus resultados divulgados no Journal of Neuroscience.

A pesquisa sugeriu uma ligação direta entre cérebro e amídala quando o indivíduo é exposto ao barulho de unha arranhando a lousa.

Os desenvolvedores da pesquisa afirmam que esse ruído angustiante consegue estimular o córtex auditivo, responsável por processar sons. E, curiosamente, também afeta amídala, pois ela processa emoções negativas.

Durante o estudo, os participantes foram submetidos a um exame de ressonância magnética enquanto eram expostos a determinados sons - a tal unha na lousa estava entre eles.

No exame foi notada a comunicação entre as duas partes do cérebro, sobretudo quando os voluntários ouviram frequências entre 2.000 e 5.000 Hertz.