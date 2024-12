'Mania de Você': volta de personagem esquecido causa guerra entre 3 vilões

Um personagem com pouco destaque até então aparece em "Mania de Você" (Globo) em cenas decisivas.

O que vai acontecer

Surpreendentemente, Iberê (Jaffar Bambirra) dá uma dica a Volney (Paulo Rocha) sobre como derrotar Mavi (Chay Suede). O braço direito do dono do resort comete essa traição ao afirmar que conhece uma pessoa que sabe detalhes perversos do passado do patrão.

Iberê se refere a Santiago (Roberto Birindelli), antigo funcionário de Molina (Rodrigo Lombardi) e que foi escorraçado pelo ricaço falecido. Tudo indica que este homem tem provas de que foi Mavi quem matou o ex-patrão.

Iberê (Jaffar Bambirra) e Mavi (Chay Suede) em 'Mania de Você' Imagem: Reprodução/Globo

Sem perder tempo, Volney procura Santiago, que atualmente é um pescador da região. Esperto e misterioso, ele percebe que há algo de errado na abordagem, uma vez que o irmão de Diana (Vanessa Bueno) faz perguntas sobre Mavi, e despista o novo rival do empresário.

Já procurado por Rudá (Nicolas Prattes) em um passado recente, Santiago esconde mais segredos do quem todos pensam. Enquanto Iberê imagina que ele pode ser um delator de Mavi, na verdade, tudo indica que ele é um dos informantes do grande vilão da história.

Após ser interrogado por Volney, Santiago procura Mavi e conta o que houve. A partir daí o público entende que há uma relação de cumplicidade entre os dois, que pode ter a ver com a morte de Molina, inclusive.