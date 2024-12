Mãe de Viih Tube posta foto de Ravi durante internação

Viviane Tube, mãe de Viih Tube, exibiu o rosto do neto, Ravi, que está internado na UTI desde o dia 24 de novembro.

O que aconteceu

A mãe da influenciadora publicou uma foto onde aparece segurando o pequeno no colo. Para acompanhar o registro, ela colocou a música 'Aos Olhos do Pai', da banda Diante do Trono.

Anteriormente, Viih Tube já havia usado seu Instagram para agradecer as orações para o filho. "Eu estava evitando aparecer aqui. Muita gente fala: 'Para, some da internet! Não fica trazendo nada para a internet, não fica falando nada na internet, é muita energia ruim e muita gente maldosa'. […] Eu vou falar para vocês que, nesse caso, as energias boas e orações foram muito maiores".