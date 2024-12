Luana Piovani ameaça expor famoso carioca que é um 'péssimo pai'

Luana Piovani usou seus stories para falar sobre um "péssimo pai". Sem citar nomes, a atriz destacou que há um famoso do Rio de Janeiro que não "paga nada para os filhos".

O que aconteceu

A atriz Luana Piovani usou suas redes sociais para criticar um homem que, segundo ela, não cumpre suas responsabilidades como pai. Sem revelar o nome, ela mencionou que o homem é conhecido, carioca e faz parte de um círculo social da Zona Sul do Rio de Janeiro. Ela falou de um "homem famoso" que ela definiu como "prego/playboy".

Piovani garantiu que o tal "famoso" não ajuda em nada para sustentar os filhos: "Tem um prego/playboy, aí no Rio [de Janeiro], carioca, super da Zona Sul, da galerinha, que é um péssimo pai e que não paga nada para o filho. Aquelas histórias, mais do mesmo, que a gente cansa de ouvir falar. A mulher tendo que dar nó em pingo d'água para sustentar o filho porque não tem nenhum tipo de apoio do pai", começou Piovani.