KG, ex-integrante do VCHA, expõe maus-tratos da JYPE

2024 está sendo um ano difícil para as empresas de K-pop, que seguem tendo contratos para lá de duvidosos. A protagonista da vez é a JYP Entertainment USA (a empresa sul-coreana tem uma filial nos Estados Unidos), acusada pela artista KG, ex-integrante do grupo VCHA, de abuso e maus tratos —veja abaixo resposta da empresa.

Em mais de 70 páginas, a artista, que tem 17 anos, expõe uma série de situações por que ela e as integrantes do grupo tiveram que passar nos últimos anos. O conteúdo é sensível, incluindo normalização de distúrbios alimentares, tentativa de suicídios e longas jornadas de trabalho sem remuneração proporcional.

KG explica na carta que decidiu sair da JYPE em maio, depois de suportar por tempo demais os maus tratos e condições insalubres de trabalho. Ela afirma que teme pelas colegas de grupo e que jamais conseguiria ser a artista que ela deseja se seguisse trabalhando em tais condições. Com dívidas e salário baixo, KG quer sair dessa situação.

Apesar de tudo, a artista agradeceu J.Y.Park, fundador da empresa, e os executivos que trabalham lá, por terem acreditado nela. Ela completou a carta dizendo que não culpa ninguém especificamente, mas a própria indústria, ao normalizar condições impróprias de trabalho.

JYPE responde

Logo após as declarações de KG, a JYP soltou uma nota dizendo que estava surpresa e iria analisar o ocorrido. Horas depois, a empresa soltou um comunicado explicando que os representantes legais estão aguardando comunicação e que a decisão da artista de processar a empresa com argumentos 'unilaterais', 'falsos' e 'exagerados', prejudicando a imagem do grupo e da empresa, que está trabalhando para um comeback no ano que vem. O comunicado acaba com a promessa de que a empresa irá por meios legais resolver esse problema.

VCHA já esteve no Brasil

O grupo VCHA já passou pelo Brasil em 2024 ao abrir os dois shows que o TWICE fez por aqui. Embora elas tenham debutado há mais de um ano, a discografia delas segue bastante reduzida, com menos de dez músicas lançadas. Por aqui, elas foram muito bem recebidas em um Allianz Parque lotado e fizeram performances de 'Girls of the Year', 'Ready for the World' e 'Y.O.Universe'. Pouco tempo depois dos shows por aqui, elas lançaram 'Only One' e 'Favorite Girl'. JYPE havia anunciado comeback do grupo em 2025. Resta esperar o que vai rolar...

Roteiristas e atores de Hollywood em greve. Imagina se os idols fizessem o mesmo? Hehe Kevin Moon, integrante do grupo The Boyz

Nugu da semana: B-Ours

Voltamos às origens com um grupo muito nugu, com pouco mais de mil ouvintes mensais no Spotify e que sofreu com diversas modificações de formação, antes de chegar ao que conhecemos atualmente.

As B-Ours, cujo nome significa 'You should be yours' (Você deveria ser de você mesmo), possui quatro integrantes: Seyeon, Subin, Sunwoo e Chaeeun. Elas têm entre 20 e 22 anos e foram compondo o grupo em fases distintas.

Quando a empresa delas, a Wannabe Entertainment, abriu as redes sociais oficiais do grupo, em novembro de 2022, elas eram cinco integrantes, e Seyeon e Subin eram as únicas da formação atual que já faziam parte do grupo. Chaeeun entrou em outubro de 2023; e Sunwoo, em dezembro.

O grupo debutou em maio deste ano com o single 'Be Ur Girl'. Elas possuem um som mais voltado ao hip hop e pop eletrônico e lançaram recentemente, em novembro, seu segundo single, o 'Live a Lie'. Ainda pouco conhecidas, elas figuram em diversas listas de 'grupos para prestar atenção'.

Momento Dramas

K-drama: Gangnam B-side

Com apenas oito episódios, o drama é bem diferente do que costumamos ver vindo da Coreia, mais pesado e violento. É literalmente o "lado B" de um dos bairros mais famosos de Seul, Gangnam. Acompanhamos uma série de crimes e investigações sobre a cena underground, abordando temas como tráfico de drogas e prostituição. A série é bastante explícita, tanto nos diálogos quanto nas cenas. Ideal para quem curte crimes e narrativas mais vida real. 'Gangnam B-side', 2024 | Criação: Disney+ | Elenco: Ji Chang-wook, Jo Woo-jin e Bibi | Onde: Disney+ | País: Coreia do Sul

J-drama: Um caso de amor incurável

Um dos dramas japoneses mais bem sucedidos dos últimos tempos --ganhou até spin off--, conta a história de uma mulher que se apaixona perdidamente por um médico depois de vê-lo em ação, no que ela considera um ato heroico. Ela se torna enfermeira depois do acontecido e acaba trabalhando no mesmo hospital que ele. O problema? Ele é bem diferente do que ela imaginava. É daqueles romances 'gato e rato', e ambos possuem muita química. 'An Incurable case of Love', 2020 | Criação: TBS | Elenco: Sato Takeru e Kamishiraishi Mone | Onde: VIKI | País: Japão

Protagonista de um BL

Quem deseja investir em um drama curtíssimo e muito engraçado, 'Eu me Tornei um Protagonista de BL' é uma excelente escolha. O drama japonês tem apenas três episódios com pouco mais de 40 minutos e conta a história de dois atores que serão protagonistas de uma série gay. A vida imita a arte e de uma forma muito leve e engraçada. O drama é hilário, arranca ótimas risadas e faz a gente se apaixonar pelos personagens. A segunda temporada está em produção. 'I became lead in a BL drama', 2023 | Criação: Telasa | Elenco: Abe Alan e Akutsu Nichika | Onde: Gagaoolala | País: Japão

GERAÇÕES K-POP

RM: poeta do K-pop brilha dentro e fora de BTS

Nascido em 1994 e criado em Ilsan, Kim Namjoon se tornou um dos nomes mais importantes da música, não somente sul-coreana, mas do mundo, por ter furado a bolha do K-pop e se tornado líder e grande letrista em um dos grupos mais bem-sucedidos de todos os tempos, o BTS.

Seja como Runch Randa, nome que utilizava nas batalhas de rap underground em Seul; como Rap Monster, quando debutou com Bangtan Sonyeondan, os Meninos à prova de balas; ou, atualmente, como RM, maduro e mais sofisticado, mas ainda assim furioso, Namjoon sempre teve o poder da canetada: ele sempre escreveu os seus raps.

Foi graças ao talento na cena local de rap que ele foi descoberto e acabou se tornando trainee na ainda minúscula Big Hit, que agora é parte da HYBE. Quatorze anos depois, o resto é realmente história e uma trajetória de sucesso mundial, vários hits, mixtapes e discos consagrados, como é o caso do último, presente em diversas listas de melhores do ano. 'Right People, Wrong Place' é realmente um disco diferenciado.

Com mais de 220 músicas com seu nome creditado na KOMCA (Korea Music Copyright Association), sendo o mais jovem e segundo maior letrista em número de músicas, Namjoon é um artista que está sempre em constante evolução e seus trabalhos mostram isso. Seja em 'Do You', 'Seoul', 'Wild Flower' ou 'Lost', as histórias que ele conta são um presente para quem gosta de música boa.

Manda pra gente!

Tem história inesquecível com seu idol? Passou perrengue para ir a algum show? Mande seu relato com foto e/ou vídeo: kpopuol@uol.com.br.

Playlist

Rosé, TWICE, The Boyz, Chung Ha e Girl's Generation . Ouça a seleção de Splash com músicas recém-lançadas de seus artistas favoritos do Universo K-Pop.

PROGRAME-SE

Segunda

Fifty Fifty - Lança 'Winter Glow' (álbum digital)

Oneus - Lança 'Rupert's Drop' (single)

HaSeul (ARTMS) - Lança 'Fragile Eyes' (segundo single digital)

Quarta

Younite - Lança 'Y (primeiro single álbum)

Le Sserafim - Lança 'Crazy' (versão japonesa)

Orbit - Lança 'Xmas-time' (quinto single)

Quinta

Onew (Shinee) - Lança 'Manse' (pré-single)

L5st - Lança 'Free fall' (segundo single digital)

Sexta