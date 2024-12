Globo de Ouro: confira os indicados à premiação

O Globo de Ouro anuncia nesta segunda-feira (9) os indicados à premiação.

"Ainda Estou Aqui" garantiu uma indicação à categoria de "Melhor filme estrangeiro". As outras categorias ainda serão anunciadas.

Melhor filme estrangeiro

"All We Imagine as Light"

"Emilia Pérez"

"The Girl with the Needle"

"Ainda Estou Aqui"

"The Seed of the Sacred Fig"

"Vermiglio"

Melhor ator em série de drama

Donald Glover, "Sr. e Sra. Smith"

Jake Gyllenhaal, "Acima de Qualquer Suspeita"

Gary Oldman, "Slow Horses"

Eddie Redmayne, "O Dia do Chacal"

Hiroyuki Sanada, "Shogun"

Billy Bob Thornton, "Landman"

Melhor trilha sonora - Filme

"Conclave"

"O Brutalista"

"Robô Selvagem"

"Emilia Pérez"

"Rivais"

"Duna: Parte Dois"

Melhor atriz coadjuvante de série de TV

Liza Colón-Zayas, "O Urso"

Hannah Einbinder, "Hacks"

Dakota Fanning, "Ripley"

Jessica Gunning, "Bebê Rena"

Allison Janney, "A Diplomata"

Kali Reis, "True Detective: Night Country"

*Esta nota está em atualização.