'A gente se diverte': atriz defende núcleo de humor de 'Mania de Você'

Gi Fernandes, 17, que interpreta Evelyn em "Mania de Você", revela que os atores não conseguem segurar as risadas durante as gravações da novela. Ela garante que risos espontâneos permanecem na edição e também vão ao ar.

Em defesa do humor

Filha de Leidy (Thalita Carauta) e Sirlei (David Junior), Evelyn está no centro de uma chantagem cheia de reviravoltas orquestrada contra Ísis (Mariana Ximenes). "O jogo vira o tempo todo. João Emanuel não brinca em serviço. Me divirto tanto fazendo esse núcleo, fazendo essa novela. É uma galera tão conectada, tão divertida. O difícil é segurar o riso. Às vezes, vaza uns risos que vão para a edição e eu falo: 'esse riso é natural, é verdadeiro'. Está sendo muito incrível estar com essa galera que eu admiro e sou fã".

Ela conta a Splash que os atores ficam livres para brincar e se divertir a fim de trazer mais verdade às cenas. "A gente tenta seguir o roteiro certinho, que já é escrito de uma forma muito brilhante... São atores muito geniais, que conseguem fazer piadas na hora também. Improviso também faz parte, a gente adora, sempre tem uma piada interna que escapa e faz todo mundo rir. Agora, a Magda, que faz a minha mãe fake, também é genia no que faz. Aprendendo muito com as duas"

O núcleo cômico divide opiniões na internet, mas a atriz conta para Splash que recebe apenas elogios dos fãs nas ruas. Enquanto muitos telespectadores se divertem com as tramoias da família, outros pontuam que a trama foge da realidade ou não agrega à história do folhetim.

Quase não olho esses comentários [negativos], sei que afeta as pessoas e afeta a gente também, mas recebo nas ruas muitas pessoas falando que estão amando o nosso núcleo. Isso é o mais importante, o mais legal é quando recebemos esse carinho do público. Estamos seguindo, se divertindo, levando diversão para vocês, espero que esteja chegando para vocês. Gi Fernandes

Evelyn (Gi Fernandes) e Tomás (Paulo Mendes) em 'Mania de Você' Imagem: Manoella Mello/Globo

Segredos e mentiras

Leidy sabe dos podres de Ísis e faz chantagem para viver na mordomia da casa de Berta (Eliane Giardini) e de seu neto, Tomás (Paulo Mendes) —com quem Evelyn espera um filho e está prestes a se casar. Até mãe fake, a Marlete Tresoitão (Magda Gomes), já foi apresentada para sustentar as farsas criadas por Leidy. Até quando vão sustentar toda essa enganação? Gi Fernandes diz que também não sabe essa resposta.