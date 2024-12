Flor tem crise de choro e decide 'lado' em A Fazenda: 'Muito difícil'

Flor tomou uma decisão nesta segunda-feira (9) sobre como votará na próxima roça de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Antes de comunicar sua decisão, a peoa chorou e conversou sozinha na baia. "O que eu faço? É tão difícil isso (…) Eu gosto do Sid, gosto de todos. Vou ter que enfrentar", disse para si mesma. "Vou usar essa cabeça, para de chorar".

Minutos depois, ainda chorando, Flor falou sobre a pressão e disse para Juninho e Vanessa que irá votar junto com o "grupão", dos quais eles fazem parte. "Tô triste. É duro. É muito cansativo, é muita pressão", disse. "É pelo Albert".

Mais cedo, Sacha havia pedido para Flor avisá-los quando decidisse o que faria na roça. "Vai ser ruim do mesmo jeito, de qualquer decisão que eu tomar", disse Flor no momento. "Pensa aí, decide e fala pra gente", respondeu Sacha.

