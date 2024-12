Flor se divide entre grupão e G4, e Sidney promete castigo: 'Pra aprender'

Albert e Flor conversaram sobre a próxima formação de Roça nesta segunda-feira (9) em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Flor revelou estar confusa sobre ajudar o G4 ou o "grupão" nesta Roça. A peoa disse ter ficado chateada por o G4 considerar salvar Albert no Resta Um. "Eles falaram, 'você vai votar com o pessoal que te deu as costas? Que te traiu?' Eu falei: 'pior que é verdade'", disse.

Albert questionou se o G4 já não a teria traído. "Flor, só vou falar uma coisa com todo o carinho que eu tenho por você. Entre eu e esses caras, eu não quero absolutamente nada. Nada. Eles tão me enlouquecendo aqui, tão me tirando de giro, e eu não quero nada. Se eu for parar numa Roça, eu paro, tá tudo certo. Eles tão dizendo que dependem de mim pra te salvar, isso é mentira", disse. "Não tem problema. Com eles eu não faço negociata nenhum. Porque eles são golpistas. São trapaceiros. Eles tão me arrebentando aqui desde manhã, eu tava cozinhando em paz. De novo vierem me encher o saco".

Flor indicou que gostaria de ir para a berlinda com Vanessa, por ser "fraca". "Mas uma coisa é ser fraco, outra coisa é ter Poder. Ela tem Poder, tem dois poderes na mão. E o jogo vai ter essa Roça, a outra, a outra... a gente vai", rebateu Albert.

Flor também lembrou que pessoas do "grupão" já falaram mal dela.

Juninho ouviu a conversa, entendeu como uma indireta e desabafou com Vanessa e Sidney. "É uma consequência de um jogo que ela [Flor] tá fazendo. Eu não me sinto devendo nada pra ela", disse Sidney, e Juninho concordou. "Ela samba [entre os grupos]".

Vanessa e Sidney ainda calcularam que, se Flor votar junto com o G4, serão cinco votos contra quatro deles.

O peão então disse que se Flor votar nele, a puxará para a baia. "Puxo ela, pra ela aprender. Se ela virar a casaca pra lá, puxo ela. Ou não, depende da Roça."

