Filho de Andressa Urach vende conteúdo no Privacy e promete 'impacto'

Arthur Urach, 19, filho da modelo Andressa Urach, lançou um perfil na plataforma de conteúdo adulto Privacy. O jovem prometeu causar impacto.

O que aconteceu

Ele decidiu trilhar a sua própria trajetória e "caminhar sozinho". Sua intenção é despertar a curiosidade do público, que ainda não sabe qual o tipo de conteúdo que os fãs poderão consumir.

O novo desafio de Arthur conta com apoio total da mãe. "Eu estou muito feliz, porque eu sempre incentivei o Arthur a criar um perfil. Agora que ele tomou essa decisão, eu acredito que vai ser maravilhoso para a liberdade financeira dele. O Arthur já tem toda a sabedoria que precisa e vai andar com as próprias pernas muito bem", comentou Andressa em nota enviada à imprensa.