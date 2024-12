Fernanda Torres celebra indicação ao Globo de Ouro; famosos parabenizam

Fernanda Torres, 59, publicou sua indicação como Melhor Atriz ao Globo de Ouro pelo papel em "Ainda Estou Aqui", filme de Walter Salles.

Selton Mello também comemorou. "Partiu globo de ouro. Nanda, minha amiga, nosso orgulho, amo-te infinito", escreveu o intérprete de Rubens Paiva no longa.

Diversos famosos parabenizaram a artista. "Que maravilha, Nanda!!! Viva tu", escreveu Drica Moraes. "É ela!", disse Alice Wegmann.

"PARABÉNS!! enchendo a gente de orgulho e alegria", comentou Leilane Neubarth. "Estamos prestes a ver a história sendo feita!! E de forma MUITO merecida!!", escreveu Marcos Mion.

Indicação

Atriz brasileira concorre na categoria "Melhor Atriz". Ela concorre com Angelina Jolie ("Maria"), Nicole Kidman ("Babygirl"), Tilda Swinton ("O Quarto ao Lado"), Pamela Anderson ("The Last Showgirl") e Kate Winslet ("Lee").

A indicação acontece 25 anos após a mãe da atriz, Fernanda Montenegro, ser nomeada para a mesma premiação. A veterana foi indicada por interpretar Dora em "Central do Brasil", também dirigido por Walter Salles.

A lista de indicados foi divulgada nesta segunda-feira (9). Evento tradicional nos EUA repercute como um "termômetro" do Oscar, principal premiação cinematográfica, marcada para o dia 2 de março.

"Ainda Estou Aqui" é o filme que pode representar o Brasil no Oscar 2025. O longa é ambientado durante a ditadura militar brasileira, centrado em Eunice Paiva (Torres), esposa do ex-deputado Rubens Paiva (Selton Mello), que foi sequestrado, torturado e morto pelos militares. Após o desaparecimento do marido, Eunice se reinventa e se torna uma advogada defensora dos direitos humanos.