Fernanda Montenegro comemora indicação de Fernanda Torres ao Globo de Ouro: 'Comovida'

A atriz Fernanda Montenegro celebrou a indicação de sua filha, a também atriz Fernanda Torres, ao prêmio de Melhor Atriz em Filme de Drama no Globo de Ouro 2025 nesta segunda-feira, 9. "Nanda, você tem um trabalho extraordinário, tem que ser reconhecido!", escreveu a mãe em uma postagem comemorativa no perfil da filha no Instagram.

"Fico muito comovida pela sua indicação, minha filha", finalizou a atriz, que já foi indicada ao mesmo prêmio em 1995 por Central do Brasil. No post, Fernanda Torres definiu a situação como uma "loucura", mas agradeceu o apoio dos fãs brasileiros ao filme Ainda Estou Aqui. "Walter Salles, 25 anos depois dele com a minha mãe... realmente a vida presta!", brincou a atriz.

Outros famosos também se juntaram a comemoração nos comentários da postagem. "Voa, minha amiga brilhante!", escreveu Selton Mello, que também está no elenco do filme. "Estamos prestes a ver a história sendo feita. E de forma muito merecida", escreveu o apresentador Marcos Mion. A atriz Drica Moraes não conteve a alegria: "Que maravilha, Nanda. Viva tu!"

Até mesmo o presidente Lula entrou na dança, publicando em seu X, o antigo Twitter, uma foto com a primeira-dama, Janja, e Fernanda Torres. "Na torcida", afirmou o político.

O anúncio da indicação foi feito pela Associação da Imprensa Estrangeira de Hollywood na manhã desta segunda-feira. A premiação é uma das principais no universo do cinema internacional e faz parte do "termômetro" para o Oscar. Fernanda Torres concorre com Pamela Anderson (The Last Showgirl), Angelina Jolie (Maria), Nicole Kidman (Babygirl), Tilda Swinton (O Quarto ao Lado) e Kate Winslet (Lee).

Além da indicação de Fernanda Torres, Ainda Estou Aqui foi indicado como melhor filme internacional.