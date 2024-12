'Faço tatuagem?': Urach mostra cicatriz após briga com Juju Ferrari

Andressa Urach, 37, mostrou a cicatriz que ficou no rosto após uma briga com Juju Ferrari, 38, no final de novembro.

O que aconteceu

A atriz pornô mostrou no último domingo (8), como ficou o seu rosto após a retirada dos pontos. "Para quem estava perguntando como ficou a minha cicatriz... estou sem maquiagem. Ficou assim."

Urach questionou o que pode fazer no local da cicatriz. "E aí? Espero cicatrizar e faço uma tatuagem? Faço laser? Ou deixo a cicatriz?"

Andressa Urach mostra cicatriz de briga com Juju Ferrari Imagem: Reprodução/Instagram

A modelo ainda perguntou ao atual namorado, Cassiano França, o que ele acha da cicatriz e ele respondeu: "Continua gostosa. Deixa assim. Chega de tatuagem"

Andressa, então, respondeu: "Viu? Agora ele manda em mim. Sou uma cachorrinha"

Entenda a briga

Andressa Urach e Juju Ferrari tiveram uma briga em uma festa de lançamento de uma casa de apostas no bairro da Mooca, em São Paulo, no dia 25 de novembro.

As duas dançavam próximas uma da outra, quando Urach cuspiu duas vezes no rosto da ex-amiga. Juju revidou, batendo na influenciadora, e as duas se estapearam.

Juju Ferrari e Andressa Urach trocaram agressões em uma festa Imagem: Leo Franco/Agnews

A vice-miss Bumbum levou 4 pontos no rosto. No Instagram, Urach chegou a compartilhar os pontos sendo dados no hospital.

Juju disse estar "chateada" com o ocorrido. "Algo me falou para não ir na festa! Estou chateada com tudo isso! As pessoas são sujas!", disse.