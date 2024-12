Dois confrontos com personagens importantes movimentam 'Mania de Você'

No capítulo desta segunda-feira (9) de "Mania de Você" (Globo), Mércia (Adriana Esteves) confronta Iberê (Jaffar Bambirra), que se revolta.

Além disso, Mavi (Chay Suede) confronta Luma (Agatha Moreira) e sugere que ela está ajudando Rudá (Nicolas Prattes). Em seguida, Luma procura Viola (Gabz), que fica desconfiada.

Luma (Agatha Moreira) e Mavi (Chay Suede) em 'Mania de Você' Imagem: Divulgação/Globo

Mavi cede ao pedido de Mércia. Viola, preocupada com a segurança de Rudá, pede que ele não saia na rua. Luma conversa com Rodhes sobre sua relação com Rudá e Viola. Tomás e Evelyn se mudam para uma nova casa. Volney questiona Mércia e acusa Mavi.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.