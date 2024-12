Dieguinho: SBT foi Lamentável com Mingau, e Silvio não deixaria acontecer

Ao não renovar o plano de saúde de Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau do Ultraje a Rigor, o SBT teve uma atitude lamentável, que Silvio Santos jamais deixaria acontecer se estivesse vivo, opinou o apresentador Dieguinho Schueng no Splash Show desta segunda-feira (9).

O Mingau durante muitos anos esteve contribuindo para o sucesso do programa do Gentili, o The Noite. E essa atitude do SBT é muito lamentável. Se o Silvio estivesse vivo, ele não deixaria isso acontecer com toda certeza, como ele não deixou com o Carlos Nascimento, quando ele precisou fazer aquele tratamento oncológico, se eu não me engano. O Silvio tirou ele do ar e garantiu o pagamento de salário e de todo o tratamento até que ele pudesse se recuperar e voltar.

O SBT sempre foi conhecido por ser uma emissora, por mais que seja uma empresa, uma emissora muito familiar, uma emissora muito justa. E me desculpa, mas essa atitude das filhas, da família Abravanel, joga muito contra a própria emissora, a própria imagem do SBT. Sabe por quê? Porque o SBT já não está fácil.

Com essa coisa de contrata, fecha, tá pior do que na época quando o Silvio queria mudar a formação o tempo inteiro. Então já não está bem junto com o mercado.

E aí, você pega uma atitude como essa -- e só pra arrematar, o SBT é enorme. O que é um plano de saúde pro Mingau perto de tudo que o SBT é? Perto do tamanho, da potência que o SBT tem? As empresas que o Grupo Silvio Santos tem? Será que compromete tanto assim o cargo do SBT manter esse plano de saúde? Agradecimento, retribuição a tudo que ele já fez para a emissora, uma bola fora total da gestão Daniela Beirute.

Dieguinho Schueng

Mingau, que fazia parte da banda do The Noite, foi baleado na cabeça em setembro de 2023, em Paraty (RJ). Ele teve o crânio atravessado pela bala e precisou ser submetido a cirurgias, inclusive para colocar uma prótese no crânio.

O músico recebeu alta hospitalar em outubro, e segue em tratamento em uma clínica. Isabella Aglio, filha de Mingau, se ofereceu para reembolsar o SBT para que o tratamento não fosse interrompido, mas o pedido foi negado.

