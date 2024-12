Damiano David anuncia turnê mundial sem Måneskin; SP vê único show no país

O cantor e compositor italiano Damiano David, vocalista do Måneskin, anunciou nesta segunda (9) uma turnê global solo, em 2025, com datas pela Europa, Austrália, América do Norte, América do Sul e Ásia. O Brasil assiste a uma dessas apresentações, no dia 7 de novembro, em São Paulo.

O que vai rolar?

Serão 31 apresentações em cinco continentes. Os ingressos estarão disponíveis a partir do dia 16 de dezembro, às 10h, pelo site da Eventim.

Os fãs poderão ter acesso especial à pré-venda da tour. Basta se inscrever no site oficial do cantor, a partir de quarta (11), às 10h.

Estou mais do que animado para anunciar minha primeira turnê mundial como artista solo. Mal posso esperar para me conectar com todos vocês pessoalmente. Cada cidade receberá uma celebração da música, dos fãs e da jornada que estamos prestes a fazer juntos. Vejo vocês por aí! Damiano

Damiano David World Tour 2025

Quando: 7 de novembro de 2025

Onde: Tokio Marine Hall (r. Bragança Paulista, 1.281, Várzea de Baixo, São Paulo)

Quanto: a partir de R$ 195

Ingressos à venda a partir de 16/12 no site da Eventim.