Civalli: Sacha não vai para embate à toa e aproveita palco dado por rivais

Sacha não vai para o embate com outros participantes de A Fazenda 16 (Record) à toa e aproveita o grande palco dado por seus principais adversários no programa, analisou Luigi Civalli no Central Splash desta segunda-feira (9).

Essa questão do Sidney trazendo coisas antigas de novo, como a questão de apontamento, e o Sacha só se defendendo. O Albert descendo o nível total. Lorde, que nada. A Suellen estava certa.

É nesse ponto que a gente tá analisando o tempo inteiro, a gente não consegue entender, eles não percebem que o próprio Sacha não vai para o embate à toa.

Ontem, na dinâmica de apontamento, a gente podia perceber. O Sacha ficou um bom tempo em silêncio. Quem acompanhou pelo Play Plus, viu que ele ficou um bom tempo em silêncio.

E só quando foi o Sidney e o Albert que ele comentava. Ou seja, ele não ia querer um palco errado. Ele quer o palco principal. E são dois que dão muito palco para ele ali. Que é o que ele quer. E soma para ele aqui fora.

Luigi Civalli, colunista

Sidney e Sacha trocaram acusações e discutiram durante apontamento do programa neste domingo (8).

