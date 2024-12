Atrizes de 'Senna' falam sobre como foi viver Xuxa e Galisteu na série

"Senna" é uma das apostas mais ambiciosas da Netflix, já que retratar a vida de Ayrton Senna envolve contar os vários desafios que o piloto encarou, as vitórias que acumulou, o trágico acidente que tirou sua vida e, claro, os romances que teve antes do fim.

Assim, surge grande expectativa em ver grandes figuras que se envolveram com o piloto de Fórmula 1, como Xuxa Meneghel e Adriane Galisteu. Na série, elas são retratadas no seriado por Pâmela Tomé e Julia Foti, respectivamente. O assunto das paixões de Senna ainda rende intrigas amorosas na vida real, mas, nos bastidores da série, as jovens atrizes se mostram muito entusiasmadas por participarem do projeto.

"Estou muito feliz de estar aqui, muito orgulhosa, é uma honra imensa interpretar a Xuxa Meneghel, nossa Rainha dos Baixinhos!", comemorou Pâmela Tomé a Splash, durante a premiére de "Senna", no Auditório do Ibirapuera, em São Paulo. Segundo a atriz, assumir o posto de uma das maiores figuras da cultura brasileira foi bem trabalhoso.

O processo todo é um desafio do começo ao fim, que foi de muita imersão. Meu trabalho artístico foi de estudar a Xuxa nos mínimos detalhes, de construir essa energia e atmosfera, de buscar essa voz e esse corpo. Foi um dos maiores desafios da minha carreira, uma personagem que me atravessou inteira.

Pâmela Tomé

Xuxa (Pâmela Tomé) e Ayrton (Gabriel Leone) em "Senna" Imagem: Guilherme Leporace/Netflix

Quem também se mostrou empolgada por participar de "Senna" foi Julia Foti, que celebrou ter pego o maior papel de sua carreira. "Desde o dia que surgiu a possibilidade de fazer esse teste, eu agarrei com unhas e dentes", afirmou. "Eu sabia que eu tinha grandes chances, não só pelo visual mas pela história e por muitas coisas que acredito que são parecidas entre mim e Adriane Galisteu. Sustentei isso até o final."

Até me emociono ao falar porque é realmente difícil pegar grandes trabalhos, ainda não tive tantas oportunidades, então me destacar no meio de tantas atrizes talentosas foi realmente muito importante para mim, minha confiança e minha carreira. Se tratando do Ayrton Senna, independentemente do número de personagens, coisas ou quantas aparições tem a Adriane Galisteu [na série], fazer parte desse projeto e ver a grandiosidade que ficou o trabalho sem dúvidas é o mais importante.

Julia Foti

Ayrton (Gabriel Leone) e Adriane Galisteu (Julia Foti) em "Senna" Imagem: Aline Arruda/Netflix

Décadas após o envolvimento com Ayrton Senna, Xuxa e Adriane Galisteu continuam firmes e fortes, o que implica na possibilidade de assistirem ao seriado que as retrata e a esse período de suas vidas. Discutindo a chance de ser assistida por sua inspiração, Pâmela Tomé se mostrou tranquila: "Espero muito que ela se sinta representada!", falou. "Que ela saiba que eu realmente me doei ao máximo para essa personagem, que foi um grande desafio."

A jovem atriz ainda afirmou que a série não só transportará a Rainha dos Baixinhos ao passado, mas também a todos aqueles que acompanharam Senna nas pistas e Xuxa nas telas. "Acho que os fãs do automobilismo e os fãs da Xuxa vão voltar muito naquela época, do final dos anos 1980, anos 90, e vão reviver isso que eu sentia quando estava caracterizada. As pessoas me olhavam e falavam: 'Xuxa!', era impactante e lindo a maneira como me olhavam."

Com seis episódios, "Senna" está disponível no catálogo da Netflix.