Assim como Jorge e Mateus: veja artistas que anunciaram pausa na carreira

Jorge e Mateus anunciaram "pausa por tempo indeterminado" após turnê em comemoração pelos 20 anos da dupla.

Eles justificaram a pausa para dedicar mais tempo à família e aos projetos pessoais. Assim como Jorge e Mateus, vários outros artistas já pausaram suas carreiras por diversos motivos: desde seguir carreira solo a questões de saúde e desavenças internas.

Victor e Leo

Victor & Léo voltaram a se apresentar ao vivo Imagem: Michelle Felippelli/Divulgação

A dupla de irmãos passou cinco anos em pausa. Os dois anunciaram a interrupção na parceria em 2018 e seguiram com carreira solo até retornarem ao palco juntos em 2023, para uma turnê de reencontro por todo o país.

A pausa na parceria musical ocorreu em meio a turbulências tanto pessoais quanto profissionais que desgastaram a relação entre eles. O retorno aos palcos, cinco anos depois, foi marcado por bastante emoção e shows lotados.

Zé Neto e Cristiano

Zé Neto e Cristiano retomam parceria após 90 dias de pausa em shows Imagem: Manuela Scarpa/Brazil News

Os dois pausaram a parceria por três meses e retomaram a agenda de shows em novembro de 2024. A motivação para a parada temporária nas apresentações foi para que Zé Neto pudesse focar na própria saúde.

Zé Neto foi diagnosticado com depressão e síndrome do pânico, além de problemas nos pulmões em decorrência do vício em cigarro. Cristiano admitiu que chegou a cogitar o fim da dupla, mas optou por um hiato para que seu parceiro pudesse se recuperar.

Sandy

Sandy no Prêmio Multishow 2024 Imagem: Daniel Pinheiro/Brazil News

Em maio de 2024, Sandy anunciou um hiato dos palcos "por tempo indeterminado". A cantora justificou o afastamento das apresentações a necessidade de focar em outros projetos.

Preciso que as luzes do palco se apaguem por um tempo para que se acendam novos caminhos, novas ideias e, no tempo certo, eu volto.

-- Sandy sobre pausa dos palcos

Wesley Safadão

Wesley Safadão em entrevista ao Fantástico Imagem: Reprodução/Globoplay

Safadão suspendeu sua agenda de shows em setembro de 2023 para cuidar da saúde. O artista contou na ocasião que estava sofrendo com crises de ansiedade e foi orientado por seus médicos a se afastar dos palcos.

Cantor afirmou que estava "esgotado mentalmente". "Eu não soube a hora certa de dosar, de diminuir o ritmo. É como se eu não conseguisse dizer não, sabe? Enfim, estou esgotado", declarou ele em entrevista ao Fantástico.

Wesley Safadão retomou a carreira pouco tempo depois, mas com a agenda de shows reduzida.

Lucas Lucco

Lucco Antes pausou carreira para cuidar da saúde Imagem: Reprodução/Insagram

O cantor pausou a carreira em dezembro de 2023 para cuidar da saúde mental. O artista cancelou a agenda de shows devido a crises causadas por Transtorno Bipolar Afetivo e, desde então, tem se proposto a falar abertamente sobre a doença para conscientizar as pessoas.

Lucco, que segue afastado dos palcos, desabafou sobre o problema mental. "Cada dia você acorda de um jeito: um dia mal, outro legal. E você tem que acordar, trabalhar, não tem chororô", declarou em recente entrevista à GQ.

Linn da Quebrada

Linn da Quebrada Imagem: Reprodução/Instagram

A cantora se afastou dos palcos para tratar depressão em abril deste ano. Em junho, Linn chegou a se internar em uma clínica de reabilitação e deixou o local em abril, quando voltou a postar nas redes sociais.

Linn falou sobre a importância de cuidar da saúde mental e admitiu que relutou a buscar ajuda. "Agora, estou em um momento de ressocialização. Por muito tempo, eu vivi abraçando o caos e hoje sei que não estou sozinha", declaro ela em vídeo nas redes sociais.

Banda Melim

A banda Melim Imagem: Eduardo Orelha/Divulgação

O trio anunciou pausa indeterminada em 2023 e realizou o último show em 1º de janeiro de 2024. Desde então, os irmãos Gabi, Diogo e Rodrgim Melim seguem carreira solo.

Pausa foi para que cada um pudesse ir em buscar de seus sonhos, explicou Diogo. "Conversamos muito. Agora serão três Melim. Um é pouco, agora teremos três para vocês cantando. Sei que é difícil para algumas pessoas, somos irmãos, a gente trabalha junto e convive junto".

Adele

Adele Imagem: Reprodução

A cantora britânica comunicou em junho de 2024 que fará uma longa pausa na carreira musical. Adele explicou que entrará em hiato dos palcos após o fim de sua atual turnê para outras coisas criativas.

"Não tenho planos para novas músicas. Quero uma grande pausa e acho que quero fazer outras coisas criativas só por um tempinho", contou em entrevista ao jornal alemão 2DF.

Justin Bieber

Justin Bieber Imagem: Kevin Winter/Getty Images for Coachella

O canadense já fez algumas pausas em sua carreira para cuidar da saúde mental. A primeira pausa ocorreu em 2017, após a turnê Purpose. Em 2020, Bieber anunciou outro hiato da música para priorizar a saúde mental.

Bieber se apresentou no Rock in Rio em 2022, mas na sequência fez nova interrupção na carreira. Na época, ele chegou a dizer que deu tudo de si para o show no Brasil, mas que, "ao sair do palco, a exaustão tomou conta de mim e percebi que preciso priorizar minha saúde". Ele retornou aos palcos em maio deste ano.