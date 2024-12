Ascânio cai para trás ao descobrir pai verdadeiro de seu filho em 'Tieta'

No capítulo de terça-feira (10), da novela "Tieta" (Globo), Timóteo paga Perpétua, e a cidade comemora a derrota de Perpétua. Osnar propõe um pacto coletivo. No Rio de Janeiro, Ascânio descobre com um amigo que Helena foi para São Paulo. Perpétua divide o dinheiro da família. Carol passa fome, e Modesto joga o peixe dela fora. Osnar se apresenta a Carol. Terto expulsa Carol novamente. Coronel desafia Imaculada.

Ascânio procura Helena em São Paulo. Letícia visita Peto. Marcolino diz a Perpétua que a dívida de Timóteo é intransferível. Ela e Carmosina se alfinetam. Padre Mariano continua recusando a confissão de Perpétua. Carol desmaia de fome na igreja. Padre Mariano pressiona Perpétua. Ascânio encontra Helena. Ascânio procura Helena, e ela lhe conta que o filho que espera não é dele. Ascânio sofre na balada.

Osnar vai oferecer ajuda a Carol, mas Modesto chega e ele se esconde. Ascânio volta para tirar satisfações, e Helena desmaia. Ascânio pede o divórcio. Padre Mariano procura Carol. Filó pede que Coronel deixe Imaculada ir embora, mas ele recusa. Depois que Modesto vai embora, Carol conta a Osnar o que está acontecendo e ele a aconselha a contar tudo ao padre. Osnar leva comida para Carol.

Filó deixa a porta aberta e Imaculada foge do castigo. Carol mata a fome. Elisa sonha acordada ouvindo à rádio. Ascânio assina uma procuração para o advogado dar entrada no divórcio. Carol procura padre Mariano. Osnar tira a camisa e provoca Cinira.O coronel é avisado da fuga de Imaculada. Ricardo chega a Esplanada, junto com Ascânio e Cosme.