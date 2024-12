Truques revelados pela Netflix: como Gabriel Leone ficou idêntico a Senna?

A semelhança de Gabriel Leone, 31, e Ayrton Senna (1960 - 1994) na minissérie da Netflix "Senna" é um dos pontos que impressiona o telespectador. Para chegar a esse visual, foi preciso um trabalho intenso da equipe de caracterização.

O que aconteceu

Em making of disponibilizado pela Netflix, Martín Trujillo, caracterizador de "Senna", explica os artifícios usados no ator. O profissional avaliou a fisionomia do rosto de Leone, contrastando com os traços do piloto. A partir desse estudo, chegou-se à conclusão do que deveria receber modificações. O nariz e a orelha receberam truques de maquiagem.

Estudei muito o rosto do Gabriel junto com o rosto do Senna. Dentro do nariz a gente colocou uma prótese para alongar, sem interferir na qualidade da respiração do ator Martín Trujillo, caracterizador de Senna

Gabriel Leone, que também participa do conteúdo extra, fala do material colocado na orelha. Fora as intervenções da maquiagem, o artista treinou arduamente as expressões faciais do piloto a fim de chegar o mais próximo possível.

O nariz do Senna era mais gordinho, o meu é mais fininho. Coloquei na orelha também. Ele tinha a orelha mais abertinha. Gabriel Leone, ator

Gabriel Leone como Ayrton Senna Imagem: Divulgação/Netflix

Fora toda a semelhança, fruto do trabalho impecável da produção, Gabriel Leone surpreendeu pela entrega. "O Gabriel introjetou o personagem desde muito cedo", disse Vicente Amorim, diretor geral. "Com um elenco de mais de 250 personagens, o Gabriel puxava todo mundo para cima. Atores de vários lugares do mundo olhavam para ele e falavam 'nossa, tem uma paixão, tem uma entrega que inspira", declarou Caio Gullane, produtor.