Andressa Urach grava vídeo adulto com mulher grávida: 'Momento único'

Andressa Urach, 37, gravou um novo conteúdo adulto, desta vez, com Juju Furacão, que está grávida.

O que aconteceu

A novidade foi contada pela modelo, no feed de seu perfil do Instagram. Urach publicou fotos com a influenciadora, em que aparece beijando sua barriga, que já parece estar em estágio avançado.

Andressa celebrou a oportunidade. "Como mãe, sei que desejos na gestação é coisa séria… E como recusar o pedido da Juju Furacão, grávida de cinco meses, que sonhou em gravar comigo?".

A parceria rendeu diversos comentários e opiniões. "Quando achei que não podia ficar pior, a bonita aparece com uma grávida agora", criticou uma; "Ela usa mesmo o livre arbítrio sem dó", ironizou outra. "Disseram que o mundo ia acabar no ano 2000. Mas acho que é agora, em 2025!", destacou mais um.

Veja: