Ana Maria: especial tem choro de diretor, filha reclusa e IA; bastidores

Ana Maria Braga, 75, comandou o 25º aniversário do "Mais Você". A apresentadora, que está na Globo desde 1999, recebeu familiares, amigos, funcionários e imprensa para celebrar o marco.

A reportagem de Splash acompanhou o especial, na manhã desta segunda-feira (9), e conta tudo o que a emissora da família Marinho não mostrou ao vivo na televisão.

Prestígio com a alta cúpula

Público ganhou famosa coxinha da Ana Maria Imagem: Ricardo Pedro Cruz/UOL

Ana Maria é figura de prestígio entre os diretores da emissora. O programa contou com as presenças de Amauri Soares, diretor dos Estúdios Globo, Bernardo Portugal, diretor de talentos artísticos, Mariano Boni, diretor de gênero, e Manzar Feres, diretora de Negócios Integrados em Publicidade.

A apresentadora, que é um sucesso de audiência e vendas, vem conseguindo manter lugar de destaque na programação — apesar de todas as mudanças colocadas em prática ao longo dos últimos anos. Ela, inclusive, já foi prestigiada pela alta cúpula em diversas outras ocasiões.

Diretores da emissora também trocaram figurinhas com o ex-BBB Gil do Vigor. Os comentários bem-humorados do economista em relação à aparência de Léo Santana arrancaram risadas do grupo de executivos.

IA recria voz de Louro José e faz diretor chorar nos bastidores

Ana Maria completa 25 anos de Globo Imagem: Ricardo Pedro Cruz/UOL

Emoção tomou conta quando o programa recriou a voz de Louro José, personagem interpretado por Tom Veiga, por meio de inteligência artificial. O momento arrancou lágrimas da apresentadora, mas também fez parte da plateia ir às lágrimas.

Bernardo Portugal, diretor da Globo, ficou visivelmente emocionado com a homenagem a Tom, que morreu em 2020 após sofrer um AVC em casa. "Não fizeram isso", confidenciou o profissional em voz alta, momentos antes, prevendo a emoção. O mesmo aconteceu com funcionários e ex-funcionários que conviveram com o ator.

O teu amor me deixou forte. O teu exemplo me inspirou. E se eu realizei coisas importantes, foi porque você me ensinou a sonhar. E fui o papagaio mais feliz e sortudo do mundo. Texto reproduzido por IA

Filha dá pausa em vida isolada

Mariana Maffeis, filha de Ana Maria Braga, participa do Mais Você Imagem: Ricardo Pedro Cruz/UOL

Mariana Maffeis, 41, filha de Ana Maria, deu um tempo na vida longe dos holofotes para participar do Mais Você. Mariana estava acompanhada do marido, Badarik González, e dos filhos, Joana, Maria, Varuna e Hima.

Filha da apresentadora vive em um sítio em Botucatu (SP) e leva um estilo de vida simples. "Eu fui escolhida por esse estilo de vida", contou em uma entrevista em maio.

Mariana é a primogênita de Ana Maria, fruto do casamento entre a apresentadora e o economista Eduardo de Carvalho. Ela, que é professora de yoga, pratica a filosofia Vedanta Vaishnava — tradição espiritual que se baseia nos Upanishads, a parte final dos Vedas, as escrituras sagradas mais antigas da Índia.

Globo e Ana Maria

Bastidores de especial 25 anos de Mais Você Imagem: Ricardo Pedro Cruz/UOL

Em 1999, Ana Maria foi convidada para integrar a Globo, onde estreou o programa "Mais Você". Inicialmente focado no público feminino, o programa evoluiu para um formato de variedades para toda a família.

Ao longo dos anos, o programa passou por diversas transformações, incluindo mudança de estúdio e cenários inovadores, como a "casa de cristal" em meio à Mata Atlântica. Hoje, o programa é apresentado direto dos estúdios em São Paulo.