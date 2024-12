Allan Souza desabafa após Rafa Kalimann aparecer com Nattan

Allan Souza Lima, 39, compartilhou uma mensagem em suas redes sociais dias após rumores de que Rafa Kalimann, 31, estaria vivendo um affair com Nattan, 26.

O que aconteceu

O ator, que apagou suas fotos com a então namorada, refletiu nos stories do seu Instagram. "Frases que falei por aí: 'Me perguntaram por esses tempos o que eu mais conquistei de valor durante o percurso da minha vida. Eu respondi: A amizade. Meus leais amigos. Esse bem precioso ninguém me tira'", escreveu nesta segunda-feira (9)

O preço da lealdade é um valor inestimável. Bom dia. Allan Souza Lima

Allan Souza reflete após fim do namoro com Rafa Kalimann Imagem: Reprodução/Instagram

No final de novembro, Rafa Kalimann apagou os registros que tinha com o ator em suas redes sociais. Para Splash, a assessoria de Rafa Kalimann declarou que não comenta sobre a vida pessoal da atriz. A reportagem também tentou contato com os assessores de Souza Lima.

Para o colunista de Splash, Lucas Pasin, Nattan esclareceu o status dos dois, reforçando que não estão juntos — sem negar a possibilidade de um futuro affair. "Parem de ficar botando pilha em mim, que aí pode acontecer. Não [tá rolando], mas pode acontecer"

Rafa Kalimann tenta despistar, mas chega com Nattan e curte show dele nos bastidores Imagem: Paulo Tauil / BrazilNews

No último sábado (7), Rafa Kalimann foi flagrada por Lucas Pasin nos bastidores do show de Nattan, no Carnatal, no Rio Grande do Norte. Os dois chegaram juntos por volta das 2h da manhã e foram direto para o camarim do forrozeiro.

Acompanhado de Rafa, o cantor não quis fazer entrevistas com jornalistas e inventou também uma desculpa para fugir de fotos.