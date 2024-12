A Fazenda: Sacha e Albert brigam cara a cara: 'Aperta meu pa*'

Albert e Sacha saíram aos gritos na dinâmica deste domingo (8) em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Durante a dinâmica, Albert interrompeu uma fala de Sacha e partiu para cima do peão. "Mentiroso. Olha nessa câmera e fala verdade", pediu.

Albert ainda chamou Sacha de "vagabundo" e disse que nunca desperdiçou comida, diferente do que o rival teria dito. "Moleque. Atorzinho de quinta, vilãozinho de novela".

Sacha pediu para que o peão voltasse ao seu lugar. "Senta lá, meu senhor, o Gilsão disse que você pode ter um infarto. Olha a sua pressão", respondeu.

Albert chegou a pedir para Sacha pegar em seu órgão genital. "Adms do respeitoso senhor aqui, por favor. Aqui, ó, ele quer que eu pegue a minha mão e aperte o pa* dele", disse.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito do Top 10 do jogo? Resultado parcial Total de 112444 votos 0,10% Albert Bressan 0,05% Flor Fernandez 1,16% Gui Vieira 5,24% Gilsão 0,97% Juninho Bill 0,24% Luana Targino 25,14% Sacha Bali 50,05% Sidney Sampaio 12,12% Vanessa Carvalho 4,91% Yuri Bonotto Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 112444 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso