Sete dramas para ver enquanto a segunda temporada de 'Round 6' não chega

Após mais de três anos, a segunda temporada de "Round 6" está chegando à Netflix. Enquanto dia 26, data da estreia, não chega, Splash fez uma lista com séries asiáticas que valem a maratona e entregam uma energia similar a Round 6.

"Alice in Borderland" (2020)

Muito comparada a "Round 6" por mostrar os personagens enfrentando uma série de jogos que os colocam entre a vida e a morte, o drama é baseado em um famoso mangá com o mesmo nome. Com duas temporadas, e uma terceira com expectativa de lançamento para 2025, "Alice in Borderland" transporta personagens que estavam em fases ruins de suas vidas para uma Tóquio diferente, onde eles precisam jogar para sobreviver. É tensa do início ao fim. Disponível na Netflix.

"Sweet Home" (2020)

Com três temporadas completas, a última tendo sido lançada este ano, a série transformou a carreira do ator sul-coreano Song Kang. Em uma mistura de horror e drama, acompanhamos um grupo de sobreviventes em meio a um apocalipse repleto de monstros. Eles se escondem em um conjunto de prédios inabitados e lutam para não serem contaminados. Os monstros possuem a habilidade de transformar todos que eles "pegam" na pior versão deles mesmos. Disponível na Netflix.

"Black Knight" (2023)

Baseada em uma webtoon com o mesmo nome e com Kim Woobin como protagonista, a história se passa em uma Coreia do Sul distópica, em 2071. O tema da série é assustador, justamente, por parecer cada dia mais real: 99% da população foi dizimada por uma catástrofe climática e os "knights", cavaleiros do futuro, entregam oxigênio para a população mais pobre. Disponível na Netflix.

"Strangers from Hell" (2019)

É um daqueles dramas que quanto menos a gente sabe antes de dar o play, melhor. O protagonista, interpretado por Im Siwan, que também estará na segunda temporada de "Round 6", é um homem que vive no interior da Coreia do Sul e resolve ganhar a vida em Seul. Sem dinheiro, ele vai morar em um prédio bastante duvidoso, onde pessoas bem esquisitas vivem. Todo mundo que cruza o caminho dele é estranho e a tensão aumenta a cada episódio. Disponível no Disney+.

"Kingdom" (2019)

Com duas temporadas, a série fez muito barulho logo que estreou em 2019 pela qualidade das cenas gráficas. A trama mistura drama de época, pois ocorre na dinastia Joseon, com investigação de detetives, que buscam desvendar o mistério que está acontecendo com a população sendo atacada por uma "maldição" que transforma todos em zumbis. O detetive é o príncipe, e a história mostra a corrupção da Coroa e batalhas que o protagonista trava não somente com os monstros, mas com todos à sua volta. Disponível na Netflix.

"Bulgasal: Almas Imortais" (2021)

A série conta a história de uma famosa lenda sul-coreana, o Bulgasal, que é um ser imortal que busca se vingar de todos que tentaram matá-lo. No drama, ele está há 600 anos tentando recuperar sua alma. Repleta de monstros —sendo a imortalidade um deles— a série é cheia de reflexões e plot twists. O ator que faz o Bulgasal, Lee Jinwook, também está na segunda temporada de "Round 6". Disponível na Netflix.

"A Criatura de Gyeonseong" (2023)

A série traz dois atores bastante conhecidos como protagonistas: Park Seo-joon faz um informante e Han So-hee uma detetive. A história se passa nos anos 1940, quando ainda existia um forte domínio japonês na Coreia do Sul, e os personagens principais se juntam para tentar combater um monstro enquanto o mundo ainda se recupera da Segunda Guerra. A série possui duas temporadas e a segunda estreou em 2024. Disponível na Netflix.