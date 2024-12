Vanessa acusa Yuri de ser 'muito agressivo' em A Fazenda: 'Fico com medo'

Vanessa Carvalho acusou Yuri Bonotto de ser "agressivo" em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Em dinâmica de apontamento, Vanessa disse que sente medo de Yuri nos momentos "agressivos" do peão. Ele se defendeu e devolveu o adjetivo para a mineira.

Vanessa: "Acho seu jogo muito de 'advogado do Sacha'. É muito em prol dele. Como exemplo, na roça anterior, você colocou o Sidney, que nunca teve problema direto com você, mas você colocou ele parecendo que era o Sacha que estava com o chapéu. Uma outra coisa é que você é uma pessoa boa de convivência, mas quando você fica nervoso, você fica muito agressivo. Já quebrou umas duas portas aí, já amassou garrafinha, fica muito vermelho... Eu fico até com medo, de certa forma. Não estou falando brincando, não. E também não concordo com uma vez que você falou que queria, sim, provocar os oponentes para que saíssem de si e fossem expulsos".

Yuri: "O Zé Love me humilhou de diversas formas. (...) Até que eu fui para a Prova do Fazendeiro. Quando eu ganhei, fiquei tão feliz que cheguei, puxei a porta forte - porque eu estava feliz, não para quebrar - e a porta saiu do trilho. Aí ficou esse discurso de que eu quebrei a porta e fui muito agressivo. Só que, Nêssa, tu esquece que tu idolatrava o cara mais agressivo deste reality, que foi o Zé Love. Eu vi várias injustiças acontecendo aqui. E vocês viram todas as injustiças acontecendo com a gente. Eu já fui tachado por você e suas amigas como 'passa-pano para agressor' aqui - e o programa desmascarou vocês. Então eu acho que agressivo era você e o seu grupo".

