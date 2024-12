Taís Araújo diz que ficou frustrada com convite para 'Vale Tudo'; entenda

Um dos painéis mais aguardados da CCXP 24 reuniu parte do elenco que estará no remake de "Vale Tudo". Taís Araujo foi uma das celebridades presentes e revelou que ficou frustrada com o convite para a novela.

O que aconteceu

O painel de "Vale Tudo" no palco Thunder da CCXP 24 trouxe surpresas aos noveleiros. O painel começou com pessoas marchando com máscaras de Odete Roiman em direção ao palco.

Paulo Vieira apresentou o painel de 'Vale Tudo' na CCXP 24 Imagem: João Cotta/Globo

A autora Manuela Dias e o diretor Paulo Silvestrini chegaram ao palco e apresentaram seus trabalhos mais famosos. Inclusive eles fizeram juntos a série de "Sandy e Junior". "A nossa 'Vale Tudo' é de hoje pra hoje, para o público da CCXP" conta Silvestrini. Manuela contou sobre as mudanças, como na exibição original o alcoolismo não era considerado doença etc.

Foi citada a frase do mambo, eternizada por Renata Sorrah na versão original da novela. "Vai ter muito fanservice, muito easter egg" promete a autora.

"É uma novela que questiona a possibilidade de uma pessoa honesta se dar bem no Brasil" resume a roteirista. "Odete não vai ser boa, ela não vai falar bem do Brasil", completou Manuela.

Dias explica que para escrever o remake ela mantém os arcos longos da história, mas que não dará para adaptar cena a cena. "Não dá pra comparar uma cena da antiga pra nova", prometeu.

Tais Araújo (Raquel) e Bella Campos (Maria de Fátima) subiram juntas ao palco neste domingo (8). Taís contou que após "Cara e Coragem" ela pediu uma vilã, e o diretor da Globo ofereceu a Raquel de "Vale Tudo". "Fiquei frustada! Entrei no escritório dele pedindo uma vilã e ele me diz que quer que eu seja a maior heroína de todos os tempos", conta.

Taís contou que mesmo contra a sua vontade, assistiu ao primeiro capítulo com o marido, Lázaro Ramos, e se encantou com a personagem. "Aí peguei pra mim de novo".

Bella Campos contou que desejava fazer uma vilã, mas achava que o papel de Maria de Fátima já era de outra pessoa, mesmo com seu nome aparecendo sempre nas especulações. "É uma personagem com muita camada, muito interessante, tô muito animada".

Taís Araújo e Bella Campos no painel de 'Vale Tudo' na CCXP 24 Imagem: João Cotta/Globo

Paolla Oliveira e Renato Góes entraram no palco e falaram sobre o convite para "Vale Tudo". "Quem é que não quer estar em uma novela icônica?" apontou a interprete da Heleninha Roitman. "Apesar de ser um remake, temos que contar novas histórias", comentou.

Renato Góes contou que foram meses difíceis até saber que seria escalado para fazer o Ivan. "Ivan é um pouco reflexo do brasileiro. É uma balança, ele nao é de todo mal, não é de todo bom, é um cara que ama, um cara família, mas vai dar o jeito dele para as coisas acontecerem".

Paolla Oliveira e Renato Góes na CCXP 2024 Imagem: João Cotta/Globo

Sob aplausos do auditório, subiram ao palco Humberto Carrão (Afonso), Alice Wegmann (Solange) e Luis Lobianco (Freitas). A atriz até repetiu um bordão de sua personagem, chamando o público de "chérie".

Foi exibido um making-of com as primeiras cenas gravadas em Foz do Iguaçu. Vimos algumas cenas de Raquel, Maria de Fátima bebendo com César (Cauã Reymond) e flashes das gravações.

Renato Góes, Alice Wegmann e Humberto Carrão na CCXP 24 Imagem: João Cotta/Globo

Ofereceram a possibilidade de um espectador visitar uma gravação da novela. A pessoa foi escolhida pela própria autora Manuela Dias.

Lucca e Unna, do "Estrelas da Casa", apareceram ao final do painel. Eles cantaram a música tema da novela, eternizada por Gal Costa na versão original.