Surpresa: CCXP 24 traz trechos violentos e exclusivos de 'Kraven'

"Kraven — O Caçador" chega aos cinemas nesta quinta-feira, 12, e ganhou um painel surpresa durante a CCXP 24.

O que aconteceu

Trechos exclusivos foram exibidos durante o painel. Os presentes não puderam gravar o conteúdo.

Os vídeos mostram algumas cenas do vindouro filme, todas com muita violência e sangue. O longa estrelado por Aaron Taylor Johnson terá sequências de combate bastante intensas.

Sob aplausos, o público vibrou e gritou bastante durante a exibição.

O filme estrelado por Aaron Taylor-Johnson conta também com Russell Crowe ("Gladiador"), Ariana DeBose ("Amor, Sublime Amor"), Fred Hechinger ("The White Lotus") e Alessandro Nivola ("Os Muitos Santos de Newark") no elenco.