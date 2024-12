Mulher de 19 anos bate Casimiro: os 10 youtubers que mais cresceram em 2024

O YouTube divulgou nesta semana a lista dos canais que mais ganharam inscritos no Brasil em 2024, com CazéTV na segunda posição. A lista é dominada por brasileiros e tem apenas um canal internacional.

O que aconteceu

O ranking de top criadores é composto por dez canais. Três deles fazem parte do grupo Dos Rosa: Emilly Vick em primeiro lugar; sua irmã Katlen, na quinta posição; e seu namorado Leozin, em oitavo.

CazéTV levou a prata com suas transmissões esportivas. Outros criadores são Enaldinho e Natan Por Aí, que figuram na lista por mais um ano, e Estêvão Filipe e Jorge TdDuro. Os irmãos americanos Stokes Twins são os únicos estrangeiros.

Confira a lista e quem são os criadores

1º: Emilly Vick

Imagem: Instagram/@emillyvickof

Com mais de 20 milhões de inscritos, ela é uma jovem mineira de 19 anos conhecida por criar conteúdos divertidos com os amigos. Junto com Leozinho, Katlen, Void e Robson, formam o grupo Dos Rosa, que promovem espetáculos infantojuvenis.

2º: CazéTV

Imagem: Rômulo Guimarães/CS Eventos

O canal surgiu em novembro de 2022 com a missão de transmitir um pacote de 22 jogos da Copa do Mundo realizada no Qatar. Desde então, tem se destacado na transmissão de jogos e competições mundiais, como as últimas Olimpíadas. Soma mais de 17 milhões de inscritos.

3º: Enaldinho

Imagem: Reprodução

Também no ramo do entretenimento, o canal com 40 milhões de inscritos tem vídeos com pegadinhas, desafios e vlogs. Aos 26 anos, já apareceu na lista da revista Forbes como um dos dez jovens mais influentes do Brasil. Ele movimenta até R$ 20 milhões por ano, que lhe garantem uma vida de luxo, com roupas de grifes, carros milionários e uma casa em Orlando, nos EUA.

4º: Natan por Aí

Imagem: Instagram/@natanporai

Com quase 25 milhões de inscritos no YouTube, ele também faz vídeos curiosos e de desafios para entreter o público.

5º: Katlenof

Imagem: Instagram/@katlenof

O canal de Katlen Martins, do grupo Dos Rosa, tem mais de 9 milhões de inscritos e, na mesma linha dos amigos, produz vídeos de entretenimento ao lado do marido Cauan Martins —do mesmo grupo— e do filho Davi.

6º: Stokes Twins

Imagem: Reprodução/YouTube

Com mais de 100 milhões de inscritos, os irmãos gêmeos Alan e Alex Stokes são americanos e fazem graça com vídeos de pegadinhas, desafios e vlogs.

7º: Estevão Filipe

Imagem: Instagram/@estevaofilipee

Com vídeos diários para entreter os quase 8 milhões de inscritos, Estevão é filho de pastores e conta com a ajuda do irmão Gabriel Denis na produção do canal. Ele faz vídeos com desafios entre amigos e outros temas.

8º: Leozinn 077

Imagem: YouTube/@leozinn077

Do grupo Dos Rosa, tem mais de 13 milhões de inscritos e também produz conteúdo de entretenimento, com desafios, vlogs e curiosidades.

9º: JorgeTdDuro

Imagem: YouTube/@JorgeTdDuro

Canal com mais de 5 milhões de inscritos, foca em vídeos de jogos.

10º: Rafa & Luiz

Imagem: YouTube/@RAFAELUIZOFICIAL

É outro canal de entretenimento com 28 milhões de inscritos. A dupla também tem uma agenda de espetáculos para o público infantojuvenil, chamado A Descoberta do Verdadeiro Face.