Samara Felippo defende mãe envolvida na treta do avião: 'Sociedade doente'

A atriz Samara Felippo defendeu a mãe que se envolveu na treta no avião por conta de um lugar na janela para o seu filho. Ela publicou vídeo no Instagram neste sábado (7).

O que ela disse

Samara Felippo criticou a postura das pessoas que criticaram a mãe. "Qual foi o primeiro ímpeto? Colocar a mãe no campo de lixo. Criança mimada, mãe não põe controle, a mãe cede para tudo, a mãe é permissiva. Essa criança tem que aprender a lidar com frustrações".

A gente escuta uma versão, a manada vai toda no fluxo e a gente destrói uma pessoa. E a gente tá falando de uma mãe, uma mãe de três filhos, um filho cadeirante, onde as leis da aviação aérea não foram cumpridas em relação ao assento desse cadeirante, uma mãe de um filho de quatro anos, cansada, exausta, e outra menina de onze anos. Essa mãe falou para o menino, assim que ele pediu: 'Não, o assento é da moça'. E ela, como mãe, teve que arcar com o escândalo, a birra dessa criança. Criança faz birra, gente, para quem não sabe, criança faz escândalo, criança faz a gente passar vergonha, ficar constrangida, porque a gente não sabe como agir muitas vezes.

Samara Felippo, ao criticar a repercussão do vídeo

Além de apoiar a mãe, ela lamentou a fama repentina de Jeniffer Castro, que não cedeu o lugar no avião. "A gente vive uma sociedade doente, misógina, homofóbica. Fico muito triste por ver muitos amigos indo na manada e vangloriando uma mulher que simplesmente não cedeu seu lugar para uma criança".

Atriz foi criticada. Nos comentários da publicação, seguidores de Samara discordaram dela.

Não quero saber quem filmou ou não. A Jennifer está certa. Cada um no seu quadrado.

Sou seu fã, mas, dessa vez, discordo totalmente de você.

O que diz a mulher que não cedeu lugar

Jeniffer Castro, mulher que viralizou ao não ceder assento para criança em avião, em entrevista ao Encontro (Globo).

Eu entrei no avião e a criança estava no meu lugar. Eu cheguei: 'olha, esse é meu assento.' Eu esperei ele sair. Um rapaz que estava no corredor falou assim: 'troca com ele. Você senta no corredor e ele senta no seu lugar.' E eu falei não [...] Ele chorou o voo inteiro. Acho que uns 50 minutos, em voo do Rio a BH. Ela foi muito sem educação.

A passageira, que ganhou mais de 2 milhões de seguidores após polêmica, confirmou que vai processar responsável pela exposição nas redes sociais. "Medidas estão sendo tomadas", garantiu, em conversa com a apresentadora Patrícia Poeta.

Ainda bem que estão apoiando. Eu estou vendo todos os comentários, alguns haters também. Eu ainda não sei o que estou sentindo. Eu ainda estou tentando processar tudo, porque o que eu passei não foi fácil. Eu fiquei com medo de virem para cima de mim. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu tentei não responder, para não chamar mais a atenção do pessoal.

O caso

Jeniffer foi filmada por uma passageira revoltada por não aceitar ceder assento na janela de avião a uma criança. Ela foi acusada de não ter "empatia" e aparece de fones de ouvido ignorando as reclamações da mãe.

Mulher recebeu onda de apoio após vídeo viralizar nas redes sociais. Até uma página de fã-clube foi criada no Instagram.

Troca não é obrigatória

Trocar de assento em voos não é obrigatório a não ser em raras exceções, conforme explicou o colunista do UOL Alexandre Saconi. Geralmente, ligadas à segurança de voo ou em cumprimento de regras específicas.

Regulamentações da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) determinam que passageiros com menos de 16 anos estejam acompanhados ao menos de um adulto responsável durante o voo, mesmo que não marquem o assento com antecedência. Isso não significa o direito a ser na janela, podendo ser em qualquer poltrona do voo, desde que lado a lado.