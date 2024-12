Sacha diz que Sidney foi 'enfeitiçado' por Zé Love em A Fazenda: 'Ofuscado'

Sacha Bali e Sidney Sampaio discutiram durante apontamento de A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Sidney e Sacha trocaram acusações em dinâmica. Sidney ironizou, afirmando que diversas pessoas se voltaram contra Sacha "sem motivo". Sacha, no entanto, disse que Sidney foi "enfeitiçado" por Zé Love.

Sacha: "Cada um aqui tem sua verdade e o público tem a verdade que tá vendo tudo de fora. Se você acha que fui mau-caráter desde o começo do jogo, e pisquei pra você, não entendo como eu tô voltando de tanta Roça. Eu tenho certeza da minha verdade, e tenho certeza que o público viu isso. E eu tenho certeza que você tem uma alucinação."

Sidney: "Por que eu teria uma alucinação, Dr. Sacha? Me explique por quê."

Sacha: "Na minha cabeça, você estava envenenado por um discurso que começou com Zé Love."

Sidney: "Tem uma toxina aqui dentro?"

Sacha: "Um feitiço! Um feitiço de Zé Love."

Sidney: '"Eu fui vítima de uma feitiçaria?"

Sacha: "Você se sentiu ofuscado pelas pessoas que estavam curtindo o jogo e virando amigas e foi pra um grupo por conveniência, porque você tava perdido no jogo."

