Público não deixa ator de 'The Walking Dead' falar em painel de 'Bailarina'

Norman Reedus, astro de "The Walking Dead" esteve presente no painel de "Bailarina" durante A CCXP 24.

O que aconteceu

O ator não conseguia falar, pois, em todas às vezes que era chamado, o público ia à loucura. Depois de algumas tentativas, o assunto virou uma piada entre todos no palco.

O apresentador do painel, Marcelo Furlan, percebendo que o público estava acertado com a presença do ator, começou a falar o seu nome apenas pelas reações. Todos os presentes ficaram chocados com o amor dos brasileiros pelo ator.

Além de Reedus, estiveram presentes Ana de Armas, Ian McShane e Len Wiseman. Um vídeo de bastidores de "Bailarina" foi exibido, além de um recado de Keanu Reeves, protagonista de "John Wick".

Ao final, rolou uma bola fora: Ana de Armas mandou todos os presentes pegarem pôsteres exclusivos embaixo das cadeiras. Mas, uma provável falta de comunicação, levou a todos ficarem de mãos abanando, pois os cartazes não estavam lá. Eles foram entregues na saída do painel.

O delírio do público foi tão grande que o apresentador teve de pedir aos presentes que não se amontoasse na grade do palco.

Painel

Ana de Armas é natural de Havana, Cuba, e aproveitou o painel para falar em português com o público. "Feliz, agradecida por estar aqui com vocês", disse ela na nossa língua. Ao final, ela segurou uma bandeira do Brasil.

Ian McShane e o diretor Len Wiseman também estiveram na CCXP 24.

Foi exibido um vídeo de bastidores que explica a conexão do filme com a franquia original, "John Wick".

Ana de Armas descreveu o treinamento que teve para estrelar "Bailarina"."Neste filme, foi outro nível de treinamento. Fiquei quatro meses ensaiando com armas e coreografias. Foi doloroso no começo, mas depois se tornou divertido", contou. Norman Reedus brinca que "preferiria lutar contra 1000 zumbis do que contra uma Eve [personagem de Armas].

O primeiro pôster de "Bailarina" foi revelado no evento.

"Bailarina" estreia em 5 de junho de 2025.