Temporada final de 'Dr. Stone': assistimos ao 1º episódio na CCXP 24

Foi exibido na CCXP 24 o primeiro episódio da temporada final de "Dr. Stone", de subtítulo "Science Future". Tivemos a oportunidade de assistir à estreia mundial, e Splash contará o que viu.

Antes do episódio, foi exibido um vídeo gravado por Yuusuke Kobayashi, voz original do protagonista Senku Yagami, que agradeceu o carinho dos fãs brasileiros de "Dr Stone". Como forma de recapitular os acontecimentos do final da temporada passada, houve uma apresentação breve dos personagens e do plano de viajar pelo mundo em busca dos componentes para a construção do foguete.

Embora estejam a caminho dos EUA, o primeiro episódio se passou na embarcação Perseus, em meio a uma briga entre Senku e Ryusui sobre qual era a rota mais rápida para os EUA. Pela praticidade, Ryusui queria um caminho reto, já Senku queria agilizar com uma rota curva Como não se decidem, ambos topam uma partida de pôquer para descobrir quem poderá escolher o trajeto.

Anime "Dr. Stone" Imagem: Divulgação/TMS

E aí "Dr.Stone" mostra seu valor: toda a partida mostra conceitos científicos e truques mentais para enganar os adversários. Gen tenta iludir Senku com seus jogos mentais, já Kohaku tenta evitar que o mentalista utilize seus truques. Os outros personagens aproveitaram a disputa para abrir um esquema de "bet" em que apostavam dinheiro no favorito. O episódio termina com o Reino da Ciência produzindo cerveja para relaxar os marinheiros improvisados.

Um trecho da abertura sem som também foi exibido, e vemos os personagens dançando em uma festa e silhuetas apresentando os personagens inéditos, como o doutor Xeno. A animação continua simples, porém funcional.

"Dr.Stone" estreia em janeiro de 2025 na Crunchyroll.