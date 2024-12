Advogada admite que errou ao gravar mulher no avião: 'Me arrependo muito'

A advogada Eluciana Almeida admitiu, em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record, arrependimento ao filmar a situação envolvendo um assento na janela dentro de um avião.

O que ela disse

Ao ver que a mulher não iria sair do lugar, ela disse ter ficado nervosa. "Perguntei para ela: 'Por que você não quer trocar?' Ela disse que não, que ia pôr o fone dela e dormir. Me deixou revoltada. Falei que eu ia filmar e ela me fez uma cara assim: 'Você vai me filmar, eu vou te processar'", disse Eluciana.

Vendo a repercussão da gravação, ela admite que se arrepende da gravação. "Me perguntaram: 'Você se arrepende de ter gravado?' Sim, sim. Me arrependo muito, profundamente. Eu não sei nem qual palavra ou qual sinônimo posso usar do arrependimento de ter gravado. Mais uma vez, desculpa a todos os envolvidos".

O que diz a mulher que não cedeu lugar

Jeniffer Castro, mulher que viralizou ao não ceder assento para criança em avião, em entrevista ao Encontro (Globo).

Eu entrei no avião e a criança estava no meu lugar. Eu cheguei: 'olha, esse é meu assento.' Eu esperei ele sair. Um rapaz que estava no corredor falou assim: 'troca com ele. Você senta no corredor e ele senta no seu lugar.' E eu falei não [...] Ele chorou o voo inteiro. Acho que uns 50 minutos, em voo do Rio a BH. Ela foi muito sem educação.

A passageira, que ganhou mais de 2 milhões de seguidores após polêmica, confirmou que vai processar responsável pela exposição nas redes sociais. "Medidas estão sendo tomadas", garantiu, em conversa com a apresentadora Patrícia Poeta.

Ainda bem que estão apoiando. Eu estou vendo todos os comentários, alguns haters também. Eu ainda não sei o que estou sentindo. Eu ainda estou tentando processar tudo, porque o que eu passei não foi fácil. Eu fiquei com medo de virem para cima de mim. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu tentei não responder, para não chamar mais a atenção do pessoal.

O caso

Jeniffer foi filmada por uma passageira revoltada por não aceitar ceder assento na janela de avião a uma criança. Ela foi acusada de não ter "empatia" e aparece de fones de ouvido ignorando as reclamações da mãe.

Mulher recebeu onda de apoio após vídeo viralizar nas redes sociais. Até uma página de fã-clube foi criada no Instagram.