Luana se revolta com sujeira em banheiro de A Fazenda: 'Melou a bacia'

Luana Targinno chamou atenção para a sujeira do banheiro de A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Luana se mostrou indignada após usar o banheiro da casa. A peoa se queixou da sujeira deixada por outras pessoas no cômodo.

Luana: "Gente, sério, tem 10 pessoas na casa e eu limpei o banheiro hoje. Quando eu entrei agora, estava todo molhado, cheio de papel no chão. Derrubaram sabonete no chão, está escorrendo. A bacia toda molhada. É chato falar, mas eu fico limpando todo dia e somos 10 pessoas! Cheio de papel jogado no chão, sabonete virado... A bacia, alguém está com dor de barriga e deixa lá as 'coisas'".

Flor: "Eu sempre limpo tudo".

Luana: "Antes que alguém venha falar que eu sou a dona da casa... Só tem 10 pessoas, entendeu? O Juninho enfiou a mão no vaso essa semana e tirou papel higiênico do vaso. Assim, não é uma ameaça, mas a pessoa que estiver fazendo isso vai ter que me escutar. E eu estou pedindo direito aqui, antes que alguém venha falar que eu sou a dona, que eu estou gritando. É questão de consciência. Não tem mais 24 pessoas na casa. Quem está com dor de barriga, tem que dar uma conferida se não melou a bacia. Aí eu tenho que avisar marmanjo e marmanja... A gente merece um mínimo de respeito. Já cansei de entrar no banheiro e essa bacia estar mijada".

Yuri: "Eu não fui!".

Luana: "O Juninho enfiou a mão na privada esta semana para pegar papel! É uma falta de respeito, de verdade".

