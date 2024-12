'Invencível': HQ que inspirou série do Prime Vídeo será lançada no Brasil

A editora Panini anunciou em seu painel na CCXP 24 que trará ao Brasil "Invencível", título há muito tempo pedido pelos fãs e que inspirou uma animação de sucesso no Prime Vídeo.

O que aconteceu

Panini atende desejo dos fãs. Com sua primeira temporada exibida desde 2021, o interesse dos fãs pela publicação dos quadrinhos originais encheu a caixa de pedidos da editora, que lutou para correr atrás dos direitos e, finalmente, lançar no Brasil.

A Panini confirmou que a série será lançada em uma versão compilada, e não as 114 edições originais norte-americanas.

A publicação de "Invencível" começará no Brasil em março de 2025 e serão 25 edições mensais com as aventuras de Mark Grayson em um mundo no qual seu pai é o maior herói de todos os tempos. A editora também prometeu lançar em sua loja uma assinatura da coleção completa.