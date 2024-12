Influencer rebate rumores de ser pivô de separação de Carpenter e Keoghan

Breckie Hill, 21, usou suas redes sociais para esclarecer os boatos de ter vivido um affair com Barry Keoghan.

O que aconteceu

Com os rumores de que Barry Keoghan e Sabrina Carpenter estão "dando um tempo", alguns usuários começaram a apontar que Breckie era o motivo por trás do fim do relacionamento. Segundo especulações, a criadora de conteúdo adulto teria tido um affair com o ator, enquanto este estava namorando a voz de "Expresso".

"Para simplificar para vocês, eu não fiquei com Barry. Eu nunca nem mesmo encontrei esse homem na minha vida", disse a influencer em um vídeo chamado "Abordando tudo". "A única vez que o vi foi na tela da minha TV, assistindo Saltburn", disse em referência ao filme estrelado pelo irlandês.

O burburinho começou quando Hill e Keoghan supostamente visitaram o clube San Vicente Bungalows e o restaurante BOA Steakhouse no mesmo dia, em 18 de novembro - data em que Sabrina também estava na cidade de Los Angeles fazendo um show. Em seus conteúdos, a influencer falou sobre os drinks que havia consumido e alguns seguidores relacionaram como indiretas para o ator.

No vídeo, a criadora de conteúdo adulto explicou que foi ao restaurante jantar com amigos. "Falei que uma margarita era muito salgada, mas alguém entendeu errado e pensou que eu estava fazendo referência a Saltburn", título do longa de sucesso de Keoghan, que pode ser traduzido como "queimadura de sal". Ao falar da bebida Blackberry Smash, outros usuários também relacionaram ao artista.

Antes de ir a público se defender das acusações, Hill compartilhou um vídeo de um usuário que explicava a teoria de que ela e Barry traíram Sabrina. Ele a acusava de estar "destruindo o relacionamento deles". Segundo a influenciadora, ela republicou o conteúdo porque achou ridícula a acusação.

"Sinto muito, mas se eu realmente fosse a pessoa que estava ficando com Barry, por que diabos eu respostaria sobre isso? Vindo de alguém que foi traída, eu nunca quereria destruir um relacionamento ou fazer uma garota ter essa dor", se explicou. Ela finaliza chamando o boato de "louco".

No dia 3 de dezembro, uma fonte anônima confirmou à revista People que o casal de estrelas decidiram "dar um tempo". Sabrina Carpenter e Barry Keoghan estão juntos há cerca de um ano.