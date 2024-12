Homem-Aranha bancário, bruxa atriz: as profissões dos cosplayers na CCXP 24

Yascara, 29, Renato, 29, vieram como Daenerys e Jon, de GoT -- ela celebrou e disse que 'fazer cosplay na CCXP é perfeito, no começo você fica estressado achando que nada vai dar certo, mas no final das contas tudo dá'; Os dois gastaram cerca de 300 reais cada

Imagem: Victória Colvara/UOL