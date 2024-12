Gui diz que ouviu Flor revelar acordo com Gilson em A Fazenda

Gui Vieira contou que flagrou Flor Fernandez admitindo acordo com Gilson de Oliveira em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Gui contou para Sacha Bali, Luana Targinno e Yuri Bonotto que ouviu Flor admitindo estratégia com Gilson. Segundo o peão, Flor ficou nervosa ao ser flagrada.

Gui: "Pode ser uma paranoia da minha cabeça, estou num dia bem louco. Mas eu acabei de tomar banho, e a Flor estava falando de costas para mim. Aí ela falou: 'Porque eu fiz um acordo com o Gilsão e não sei o quê'. Quando ela virou e me viu, ela parou de falar e deu uma disfarçada. Pode ser paranoia minha, mas eu escutei isso. Ela estava de costas falando com a Nêssa [dizendo] 'eu fiz um acordo com o Gilsão', e, quando ela me viu, ela: 'eu não fiz, não sei o quê'. Daquele jeito dela".

Luana: "[Ri] A gente tem que falar para ela: 'Você quer ir para Roça com quem, lindona?".

Sacha: "Quando ela faz acordo, ela volta atrás. Isso que é f*da".

Yuri: "O público está vendo ela fazendo acordo com a gente e com eles. Deixa! Medrosa desse jeito? Deixa o público ver que ela está fazendo acordo com o Gilsão. Apontar o cara, apontou. Agora fica fazendo 'acordinho' para não ir para a Roça".

